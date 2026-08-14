Во Владимире отметили тех журналистов, кто лучше всего освещал тему СВО

. Фото: Валерия Рудометова. Перейти в Фотобанк КП

12 августа во Владимирской области подвели итоги первого этапа конкурса на лучшее освещение в СМИ проблем вопросов сохранения исторической памяти и подвига участников СВО. Мероприятие прошло во владимирском филиале фонда "Защитники Отечества", которые были одним из его инициаторов, наравне с региональным отделением Ассоциации юристов России и Правительством Владимирской области.

Всего поступило 30 заявок от журналистов со всего региона. В рамках первого этапа определены авторы лучших работ, опубликованных в 2025 году. В итоге жюри выбрало победителями в нескольких номинациях 4 человек. Среди печатных и интернет-СМИ отметили работы Ирины Кузьминовой из издания «Вязники-медиагрупп», Ирины Белан из газеты «Суздальская новь» и Натальи Парфёновой из газеты «Селивановский вестник». А среди радиожурналистов победителем была признана Ольга Слободнюк с ГТРК «Владимир».

Победителей поздравили первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов и председатель Совета регионального отделения Ассоциации юристов, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин. Итоги второго этапа конкурса журналистских работ этого года будут подведены в декабре.