В Лакинске вновь объявили торги на строительство поликлиники

проект поликлиники

В Лакинске уже в пятый раз пытаются построить поликлинику и подстанцию скорой помощи, которые относятся к Собинской районной больнице. Тендер на 703,2 миллиона рублей размещен на сайте Госзакупок.

Ранее контракты разрывали по инициативе заказчика или исполнителя. Заявки будут принимать до 28 августа.

Согласно проекту на первом этаже должны сделать приёмно-вестибюльную группу помещений, кабинеты лучевой диагностики, лечебные и диагностические кабинеты. На втором этаже будет отделение дневного стационара с кабинетами, а на третьем – отделение физиотерапии и технические помещения.