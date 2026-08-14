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НовостиПроисшествия14 августа 2026 6:00

Во Владимирской области объявлена беспилотная опасность

Владимирцев предупредили о возможном налете беспилотников
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения 14 августа в 3.27 сообщили о беспилотной опасности на территории региона.

В связи с этим жителям и гостям Владимирской области, предложили оставаться в помещении и не подходить к окнам, либо пройти в укрытие. В случае нахождения на улице, лучше всего укрыться в здании, подземном переходе, либо паркинге.

Также владимирцев предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета и напомнили о запрете съемки БПЛА и работы ПВО. В случае обнаружения обломков беспилотников приближаться к ним ни в коем случае нельзя, следует немедленно позвонить по телефону «112» для вызова экстренных служб.

В 7.06 в РСЧС региона отметили, что беспилотная опасность сохраняется.