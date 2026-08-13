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НовостиПроисшествия13 августа 2026 14:03

Во Владимире 16-летнего парня задержали за серию краж из магазинов

Во Владимирской области задержан подозреваемый в нескольких кражах
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска городского главка полиции Владимира задержали 16-летнего парня, подозреваемого в нескольких кражах из магазинов.

По версии следствия, в течение июля и августа молодой человек приходил к торговым точкам, взламывал двери и окна и попадал внутрь, откуда забирал деньги из касс. Также один раз он стащил шуруповерт. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Полицейские вскоре вышли на след предполагаемого преступника и задержали его. Молодой человек не стал отпираться и сознался в хищениях, всего ему инкриминируют четыре кражи.

По данному факту расследуется уголовное дело. На время следствия молодого человека отправили под домашний арест.