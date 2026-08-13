Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2026 13:17

Ветеринары не нашли заболеваний у мертвых уток, найденных на пруду в Кольчугино

Причина гибели птиц остается открытой
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Недавно на набережной в парке «К истокам» в Кольчугино были найдены мертвые утки. Местные жители забили тревогу.

На место выехали специалисты Владимирской областной станции по борьбе с болезнями животных. Они взяли пробы от павших уток, которые показали, что никаких возбудителей особо опасных болезней выявлено не было.

Ситуация с заболеванием диких уток в Кольчугино у ветеринарной службы Владимирской области находится на контроле.

Ветеринары отмечают, что во Владимирской области было подвергнуто лабораторным исследованиям 250 проб от дикой и синантропной птицы, при этом возбудителей заразных болезней птиц не выявлено.