Ветеринары не нашли заболеваний у мертвых уток, найденных на пруду в Кольчугино

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Недавно на набережной в парке «К истокам» в Кольчугино были найдены мертвые утки. Местные жители забили тревогу.

На место выехали специалисты Владимирской областной станции по борьбе с болезнями животных. Они взяли пробы от павших уток, которые показали, что никаких возбудителей особо опасных болезней выявлено не было.

Ситуация с заболеванием диких уток в Кольчугино у ветеринарной службы Владимирской области находится на контроле.

Ветеринары отмечают, что во Владимирской области было подвергнуто лабораторным исследованиям 250 проб от дикой и синантропной птицы, при этом возбудителей заразных болезней птиц не выявлено.