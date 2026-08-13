В Вязниках прокуратура потребовала через суд лишить прав 10 водителей

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Вязниковского округа провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе проверки выяснилось, что 10 местных водителей ранее получили водительские удостоверения, но затем были поставлены на учет у врача-нарколога, как страдающие от алкоголизма или употребления тех или иных стимуляторов.

Данные заболевания входят в перечень противопоказаний к управлению транспортом, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о лишении всех десятерых водительских удостоверений.

Один из исков уже рассмотрен и удовлетворен, так что автолюбитель теперь должен сдать права в ГАИ. Как только с учета его снимут, водительское удостоверение можно будет получить обратно.

Остальные иски сейчас находятся на рассмотрении.