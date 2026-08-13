Во Владимирской области за неделю снизилась стоимость бензина

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Как сообщает Владимирстат, согласно данным еженедельного мониторинга средних цен по региону зафиксировано снижение стоимости бензина и дизельного топлива относительно позапрошлой недели.

Так, если по состоянию на 3 августа бензин марки АИ-92 стоил во Владимирской области 74,73 рубля за литр, то по состоянию на 10 августа его стоимость снизилась до 72.40 рубля. Аналогичная ситуация и с бензином марки АИ-95. Если на позапрошлой неделе его средняя стоимость составляла 82,25 рубля, то теперь она установлена в размере 79.02 рубля.

Что касается бензинов марки АИ-98 и выше, то их средняя стоимость неделей ранее составляла 105,38 рублей за литр, а теперь опустилась до значения в 101.80.

Средняя стоимость дизельного топлива тоже снизилась. Если на позапрошлой неделе оно стоило 83,13 рубля, то теперь дизелем торгуют по 80.83 рубля за литр.