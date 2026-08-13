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НовостиПроисшествия13 августа 2026 12:18

Житель Покрова отправится на 9 лет в колонию за убийство своего знакомого

Мужчина избил приятеля и оставил умирать
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петушках вынесен приговор жителю Покрова, до смерти забившего знакомого.

Было установлено, что вечером 18 октября 2025 года мужчина, будучи выпивши, встретил на улице своего знакомого и пошел к нему домой. Во время пьянки они поссорились, и гость ударил приятеля тупым предметом по лицу. Травма оказалась смертельной - мужчина умер на следующий день от правосторонней субдуральной гематомы, сообщили в областной прокуратуре.

Свою вину осужденный не признал. Он утверждал, что приятель получить травму при падении, так как был сильно пьян.

Суд отправил обвиняемого в колонию особого режима на 9 лет. Также он должен будет заплатить дедушке погибшего 700 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.