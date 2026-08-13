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НовостиОбщество13 августа 2026 11:22

Во Владимире завершили 9 из 10 ремонтов, выполняемых в рамках нацпроекта

Речь идет о нацпроекте "Инфраструктура для жизни"
Алексей СУХОВ
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Во Владимире сдают первые объекты нацпроекта «Инфраструктура для жизни»-2026, сообщают в Правительстве Владимирской области со ссылкой на региональный Минтранс. Вообще в план входят 10 участков. Подрядчики завершили работы уже на 9 объектах. Специальная комиссия осмотрела ремонт в микрорайоне Доброе.

На улице Комиссарова приводили в порядок дорогу от улицы Егорова до дома №63 по улице Комиссарова и тротуар. Здесь расположены отделение детской стоматологии, школа, детсад, стадион и филиал детской библиотеки. Кроме того, преобразился участок по улице Растопчина – от улицы Егорова до Суздальского проспекта.

Ремонт уже оценили местные жители. Например, молодым мамам понравилось, что на тротуары теперь легко заехать с коляской.