В Суздале отметят Яблочный Спас

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19 августа на территории Музея деревянного зодчества пройдет Яблочный Спас.

Праздничный день начнется в 10.30 с традиционного освящения плодов, после чего гости смогут послушать музыку, познакомиться с народными ремеслами, принять участие в мастер-классах и попробовать сезонные угощения.

В музыкальную часть праздника войдут духовные и фольклорные произведения. На сцену выйдут группа Суморота и ансамбль «Надея». В исполнении Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря прозвучат молитвы и духовные песнопения.

На ярмарке будут представлены изделия ремесленников из Владимирской, Ивановской областей: берестяные украшения с самоцветами, коклюшечное кружево, керамика, деревянные и плетеные изделия. Также в программе - мастер-классы по художественной росписи и резьбе по дереву, будет работать арт-площадка с «Русскими яблочками», которые смогут раскрашивать все гости праздника.

Неотъемлемая часть Яблочного Спаса - праздничный стол, в составлении которого гости примут активное участие: вместе с ведущим все желающие будут варить ароматное спасовское варенье по особенному суздальскому рецепту и смогут продегустировать результат.

Отдельная программа подготовлена для детей. Сотрудники Центра музейной педагогики предложат юным посетителям сделать куклу-оберег «Суздальская Травница».

Погрузиться в атмосферу народного праздника поможет фольклорная группа «КрАсота» Центра культурных проектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Вместе с артистами гости станут участниками народных игр, забав и хороводов.