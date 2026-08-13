Во Владимире на перекрестке "Горького-Пекинка" изменилась схема движения

фото с сайта администрации Владимира

С 13 августа изменилась схема движения на перекрестке Юрьев-Польское шоссе - трасса Р-132 «Золотое кольцо».

Заместитель главы администрации города Андрей Михно сообщил, что движение транспорта из Юрьев-Польского в сторону Владимира осуществляется по четырём полосам: крайняя правая - только поворот направо; две центральные - движение прямо; крайняя левая - только поворот налево.

Он подчеркнул, что согласно расчетам эти изменения повысят пропускную способность перекрестка Юрьев-Польское шоссе - трасса Р-132 «Золотое кольцо» на 10 процентов.

Водителей просят проявлять повышенную внимательность при проезде этого участка дороги в связи с новыми изменениями.