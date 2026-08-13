Во Владимирской области Следком за полгода завел 500 уголовных дел

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в ходе оперативного совещания руководитель ведомства Артем Кулаков подвел итоги работы за первое полугодие.

Так, в общей сложности в СУ СКР по региону поступило около 1900 сообщений о преступлениях, заведено 500 уголовных дел, а окончено около 400.

Кроме того, сами дела расследовались достаточно оперативно — лишь четверть из них продлевают свыше двух месяцев.

В ходе проводимых мероприятий был наложен арест на имущество на сумму 173 миллиона рублей, а также раскрыто 20 преступлений по 16 уголовным делам прошлых лет. При этом половина из них — тяжкие и особо тяжкие преступления. Например, удалось распутать убийство юной девушки в Вязниках в 2006 году. Другим раскрытым «глухарем» оказалось разбойное нападение и изнасилование женщины в Коврове также в 2006 году.

Помимо этого, стал известен убийца, совершивший преступление в 1996 году в Киржачском районе. Еще одно убийство 2010 года раскрыли в Коврове.

Кроме прочего, заведено 97 уголовных дел о преступлениях в отношении детей, а в суд направлено 65 таких дел. Кроме прочего, расследовались и коррупционные преступления. Всего было заведено 45 уголовных дел, в основном о взяточничестве, еще по 43 делам расследования завершили.