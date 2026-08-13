14 августа лесничества Владимирской области получат новую технику

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14 августа на площадке Муромцевского лесотехнического техникума состоится конкурс «Лучший лесной пожарный Владимирской области – 2026». В ходе проведения регионального конкурса состоится вручение лесопатрульной техники, приобретённой за счёт средств областного бюджета.

В результате проведённых торгов закуплено 16 единиц техники на сумму 25,9 миллиона рублей. Современные высокопроходимые машины будут использоваться при патрулировании в самых отдалённых участках лесного фонда.

В Правительстве Владимирской области напомнили, что в этом году в рамках национального проекта специализированному учреждению по тушению лесных пожаров – ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» – уже вручили ключи от 21 трактора «Беларус» и 12 автомобилей повышенной проходимости.

Стоит отметить, что ежегодно Владимирская область достигает целевого показателя сокращения площади лесных пожаров. Второй год подряд наш регион остаётся в группе с высоким уровнем эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений.