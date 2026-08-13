Врачи спасли годовалого ребенка из Мурома, на которого упал шкаф

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26 июля в Муроме произошёл несчастный случай – на годовалого ребенка в ванной комнате упал шкаф. Малыш получил перелом костей черепа и открытую черепно мозговую травму.

Сразу после происшествия ребёнок был экстренно доставлен в Муромскую районную детскую больницу, где были проведены все необходимые исследования. За консультацией врачи обратились к специалистам Российской детской клинической больницы имени Пирогова Минздрава России и ОКБ.

Как только удалось стабилизировать состояние малыша, за ним прибыл реанимобиль с анестезиологом-реаниматологом из ОДКБ. Благодаря своевременному поступлению, точной диагностике и выстроенной тактике лечения состояние пациента удалось стабилизировать и добиться положительной динамики, отмечают в региональном Минздраве.

7 августа мальчика выписали на амбулаторное лечение. Учитывая тяжесть полученной травмы, на дальнейшее восстановление потребуется длительное время. Малышу предстоит постоянное наблюдение профильных специалистов.