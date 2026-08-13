Во Владимире затянувшийся ремонт платформы на вокзале попал на открытку

Фото: кадр видео группы «Вконтакте» «Дядя Миша. Делаем квестбук (и) сувениры»

Владимирская сувенирная артель «Дядя Миша» на своей странице в соцсети «ВК» «Дядя Миша. Делаем квестбук (и) сувениры» опубликовала короткое видео, через которое сообщило о создании новой открытки, посвященной одной затянувшейся проблеме, связанной с железнодорожным вокзалом.

Как известно, вот уже два года, как платформу №3 разобрали в целях реконструкции, но сам ремонт до сих пор не начался. Для пассажиров сделали временную платформу №2А, которая представляет из себя узкий и низкий деревянный настил, на который вынуждены выбираться люди, приезжающие пригородными и пассажирскими поездами.

На новой открытке авторы изобразили людей, приехавших во Владимир на двухэтажном поезде, и пытающихся попасть на перрон через пути, для чего приходится карабкаться на соседние платформы и совершать чудеса акробатики. Над этой картиной изображаются владимирские львы с надписью «Владимир. Добро пожаловать!».

К сожалению, когда именно будет завершен ремонт, железнодорожники пока не сообщают.