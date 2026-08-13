Во владимирской школе №40 после капремонта начал протекать бассейн

Фото ОНФ Владимирской области.

Владимирское отделение "Народного фронта" провело свою проверку школ в рамках подготовки к учебному сезону. И в двух школах нашла нарушения. В частности у общественников есть замечания к школе №40 города Владимира.

За 40 миллионов рублей в школе капитально отремонтировали все, в том числе и бассейн. Работы выполнило ООО «Престиж». И вот именно к бассейну у общественников и есть наибольшие вопросы. Они увидели, что протекают чаши малой и большой ванн, поскольку при составлении проекта не учли замену донных сливов, а устаревшее оборудование не обеспечивает качественную очистку воды — оборудование для фильтрации также не было заложено в техническое задание. В ОНФ для обновления системы водоподготовки обещают обратиться в Правительство Владимирской области.

Напомним, что в ходе мониторинга общественники проверили ход капитального ремонта девяти школ региона. Нарушения кроме школы №40 города Владимира еще были выявлены в школе №3 города Петушки, остальные объекты сданы без существенных замечаний.