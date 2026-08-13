В Муроме сорвали сроки включения горячей воды после профилактики

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Жители центральной части Мурома в очередной раз возмутились слишком долгим отключением горячей воды, что уже было прошлым летом. На этот раз отключение воды состоялось с 28 июля, но каким-то домам пообещали включить ее 11 августа, а другим и вовсе 28 августа.

По словам муромлян, 11 числа вода действительно появилась, но вскоре снова исчезла. В ООО «Владимиртеплогаз» принесли извинения и объяснили, что отсутствие горячей воды на этот раз связано с большим объемом капитальных работ на сетях первого контура Районной котельной №1. По словам специалистов, в ходе ремонта обнаружились непредвиденные технические обстоятельства, что и стало причиной задержки. Сотрудники «ВТГ» выехали на объект и помогают подрядчикам, однако пока срок включения воды дали только приблизительный — 13 августа до 23.00. О точном времени пуска обещают сообщить дополнительно.

Что касается тех, кому отключили воду на целый месяц, то в тепловой компании заявили, что такой срок предусмотрен графиком и согласован с администрацией округа Муром. Опять же, конкретных причин длительного срока не назвали, но очевидно, что это связано с теми же ремонтными работами на РК-1. Жителям обещают сделать перерасчет за время отсутствия горячей воды.