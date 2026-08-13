В Коврове прошел Чемпионат России по спортивной радиопеленгации

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

В течение четырёх дней в Коврове 150 участников из 19 регионов России соревновались в четырёх разных дисциплинах радиоспорта. Каждый день – новая карта, новая местность, сложная дистанция с бесконтактной отметкой.

Спортсмены из Владимирской области выступили блестяще. Мужчины стали первыми в командном зачёте в дисциплине «Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», женщины – третьими в дисциплине «Спортивная радиопеленгация – радиоориентирование». В личных зачётах среди взрослых спортсменов Андрей Григорьев занял второе место, Анжелика Шальнева – третье.

«Представители команд и участники соревнований отметили высочайший уровень организации и проведения чемпионата. И это очень приятная оценка», – поделилась тренер Комплексной спортивной школы Владимирской области Галина Королёва.

Напомним, в июле воспитанница школы Ксения Ионова выиграла Первенство мира по спортивной радиопеленгации, которое проходило в венгерском городе Веспрем. Наша спортсменка стала победительницей в личном зачёте среди девушек до 17 лет в дисциплине «Спортивная радиопеленгация 144 МГц», а также завоевала золотую и серебряную медали в командном зачёте.