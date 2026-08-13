В Коврове директора управкомпании осудят за упавший на женщину снег

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и прокуратура региона, в Коврове директор управляющей компании обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, минувшей зимой на доме №16 по улице Пионерская города Коврова из-за обильных снегопадов скопилось много зимних осадков. Директор управляющей компании, обслуживающей данный дом, знал от подчиненных о снеге и наледи на кровле, но не организовал вовремя очистку крыши.

В результате 13 февраля снег и наледь во время оттепели рухнули вниз, травмировав 55-летнюю женщину, проходившую в тот момент мимо. Пострадавшую увезли в больницу с многочисленными переломами ребер и ушибом легкого, что эксперты признали вредом здоровью средней тяжести.

В этой ситуации пострадавших могло бы быть больше, но другая женщина, проходившая мимо, успела вовремя отскочить в сторону и не пострадала.

Сам директор вину не признал и от дачи показаний отказался. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.

В Прокуратуре Владимирской области отметили, что ранее по иску прокурора пострадавшей была выплачена компенсация в размере 300 тысяч рублей.