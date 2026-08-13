Владимирское "Торпедо" одержало первую победу в Кубке России

фото с сайта "Торпедо-Владимир"

12 августа на московском стадионе "Янтарь" состоялся матч Кубка России по футболу. На поле вышли команды "Строгино" и владимирского "Торпедо".

На первой минуте матча год забил владимирский футболист Константин Симаков! Второй гол состоялся со штрафного, его забил торпедовец Сергей Черненко. А третий гол удался Константину Попову.

У соперника был шанс забить гол, когда судья назначил пенальти. Однако вратарь сумел отразить удар! В итоге матч закончился со счетом 0:3.

В следующем раунде Кубка России "Торпедо" примет на своем поле "Красное Знамя" из Ногинска.