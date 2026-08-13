Во Владимире открыли мемориальную доску Владимиру Захарову

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

12 августа во Владимире состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Почётного гражданина Владимирской области Владимира Захарова. Памятная табличка установлена на доме №1А на улице Диктора Левитана, где когда-то жил экс-первый секретарь обкома КПСС.

Владимир Захаров родился 9 сентября 1936 года в селе Очаково Московской области. Сразу после окончания института связал свою жизнь с Владимирской землёй: трудился инженером в колхозе им. Сталина в Покровском районе, затем – главным инженером совхоза «Покровский». После был первым секретарём Судогодского РК КПСС. За пятилетний период работы он внёс значительный вклад в развитие хозяйства района, повышение социально-бытовых условий жизни населения. В 2-3 раза возросли мощности строительных подразделений, качественно улучшилась социальная и дорожная инфраструктуры района.

Профессионализм Владимира Захарова не остались незамеченными – он был назначен руководителем областного управления сельского хозяйства. Кроме того, Владимир Захаров был первым секретарем обкома КПСС в тяжелейшие 1990-1991 годах. В разные годы он был удостоен правительственных наград: Ордена «Октябрьской революции», двух Орденов «Трудового Красного Знамени», ордена «Знак Почета» и пяти медалей.