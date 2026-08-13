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НовостиОбщество13 августа 2026 6:50

Во Владимирской области на несколько дней отключат телерадиовещание

Будут проводиться профилактические работы
Виктория СУХОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Быково Судогодского района будут проводиться профилактические работы на объектах связи телевизионной и радиовещательной сети. В связи с этим временно не будут показывать первый и второй каналы.

В зону охвата сигналом входят города Владимир, Ковров, Радужный, Гусь-Хрустальный, а также некоторые населённые пункты в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Селивановском, Собинском, Суздальском и Судогодском округах.

Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр уточняет, что работы будут вестись с 10.40 до 17 часов 13-14 и 17-19 августа.