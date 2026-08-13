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НовостиОбщество13 августа 2026 6:41

В Гороховце регоператору грозит штраф в 350 тысяч рублей за невывоз мусора

В июле, по данным прокуратуры, в городе случился мусорный коллапс из-за действий "Биотехнологий"
Алексей СУХОВ
Фото из социальных сетей прокуратуры Владимирской области.

Фото из социальных сетей прокуратуры Владимирской области.

В Гороховце прокуратура после массовых жалоб в социальных сетях в июле на невывоз мусора устроила проверку и выявила кучу нарушений в действиях регионального оператора - компании ООО "Биотехнологии". По мнению представителей надзорного органа, действия регоператора спровоцировали самый настоящий мусорный коллапс, свидетельством чему являются многочисленные фото свалок возле помоек.

Проверка прокуратуры помогла установить, что с контейнерных площадок для сбора ТКО на территории города и в сельских населенных пунктах мусор своевременно не вывозился. По результатам проверки надзорный орган отправил в адрес руководителя ООО «Биотехнологии» представление с требованием устранить нарушения. После этого региональный оператор принял меры к наведению порядка.

Тем не менее, в отношении регоператора заведено административное дело по статье 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). По данной статье нарушителю может грозить штраф до 350 тысяч рублей или даже приостановление деятельности на срок до девяноста суток.