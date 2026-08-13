Во Владимирской области на трассе М-12 сгорел легковой автомобиль

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 12 августа в 19.05 диспетчеры дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях получили информацию о пожаре, происходящем на 285 километре платной трассы М-12 «Восток» на территории Селивановского округа. Как выяснилось, загорелся легковой автомобиль.

На место ЧП выезжали шесть сотрудников Селивановского пожарно-спасательного гарнизона на двух машинах. К моменту их прибытия легковушка горела открытым пламенем.

Автомобиль быстро потушили, однако он сгорел практически полностью: площадь пожара составила 6 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.