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НовостиОбщество13 августа 2026 6:09

В Муроме руководителя предприятия оштрафовали за 10-часовую работу подростков

Прокуратура потребовала доплатить несовершеннолетним за сверхурочную работу
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Муромская городская прокуратура проверила соблюдение трудовых прав подростков.

Было установлено, что в одной из организаций работают три подростка во возрасте от 14 до 18 лет. По Трудовому кодексу, работники 14-15 лет должны работать не больше 4 часов в день, а работники 16-18 лет - не больше 7 часов.

Надзорное ведомство выяснило, что на предприятии подростки работали по 10 часов в день. Работодателю было внесено представление, с требованием, в том числе произвести подросткам доплату за сверхурочную работу.

Руководитель организации привлечен к административной ответственности и оштрафован.