Минздрав региона предъявил претензии главврачу владимирского онкодиспансера

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области, плановая проверка Росздравнадзора в марте-апреле 2026 года вскрыла массу нарушений в оказании медпомощи онкобольным в Областном клиническом онкологическом диспансере.

В частности, подтвердились доводы Минздрава о проблемах, имеющихся в профилактике, лечении и реабилитации пациентов. В ведомстве отметили, что регулярно доводили эти сведения до руководства ОКОД, но главврач Григорий Лазарев не принимал их к сведению и не решал.

Кроме того, в ряде случаев пациентам из районов отказывали в приеме, а выезды специалистов в больницы муниципалитетов почти не проводились. В итоге жители не могли получить нормальную помощь по данному профилю.

Более того, возникали трудности и при лечении: полноценное диспансерное наблюдение не наладили, причины смертельных случаев и тяжелых исходов после химиотерапии не анализировали. Помимо прочего, ОКОД не выполнял приказы Минздрава региона о передаче лекарств в районные центры онкологической помощи, а врачи ОКОД недостаточно взаимодействовали с местными онкологами, в результате чего страдала вся система помощи онкобольным.

Сам Григорий Лазарев сейчас на больничном, а на его место временно назначили Ольгу Добрынину, главного врача Областной клинической больницы, которой и предстоит приводить в порядок ситуацию в ОКОД. Сами медучреждения объединять не планируется.

Напомним: ранее Минздрав Владимирской области выставил объявление о поиске нового главврача онкодиспансера.