Во Владимире начался ремонт постаментов военной техники в Патриотическом сквере

Фото: кадр видео администрации города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в Патриотическом сквере на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира начался ремонт постаментов, на которых установлены образцы военной техники.

По словам заместителя директора МКУ «Зеленый город» Марины Лужновой, специалистам подрядной организации предстоит усилить бетонные конструкции, а также нанести на их поверхность штукатурку и покрасить.

Временно всю военную технику сняли с постаментов и поставили рядом, однако как только работы завершатся, ее вернут обратно.