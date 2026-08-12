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НовостиОбщество12 августа 2026 14:15

Во Владимире начался ремонт постаментов военной техники в Патриотическом сквере

В ходе работ саму технику пришлось временно переместить
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: кадр видео администрации города Владимира

Фото: кадр видео администрации города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в Патриотическом сквере на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира начался ремонт постаментов, на которых установлены образцы военной техники.

По словам заместителя директора МКУ «Зеленый город» Марины Лужновой, специалистам подрядной организации предстоит усилить бетонные конструкции, а также нанести на их поверхность штукатурку и покрасить.

Временно всю военную технику сняли с постаментов и поставили рядом, однако как только работы завершатся, ее вернут обратно.