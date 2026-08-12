Во Владимире пожилая женщина несколько месяцев жила под обманом мошенников

Фото: кадр видео УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, все началось с заявления 70-летней жительницы Владимира, которая рассказала, что стала жертвой аферистов, которые представлялись «врачами»,»юристами» и «сотрудниками правоохранительных органов». В итоге она передала им более миллиона рублей для «декларирования».

Оперативники выяснили, что женщина еще находится под влиянием жуликов, поэтому дальнейшие разговоры взяли под контроль. На очередную встречу с курьером пенсионерка с деньгами приехала под присмотром полицейских. Как оказалось, на встречу пришла другая пенсионерка из Владимира. Оперативники выяснили, что вторая пожилая женщина сама несколько месяцев назад стала жертвой мошенников, и в течение всего этого времени продолжала им верить. Приехав на встречу с 70-летней потерпевшей, она была уверена, что помогает другой жертве аферистов. Поэтому вторую пожилую женщину после беседы отвезли в отдел, где она сама написала заявление.

Тем временем сыщики вышли на след курьера, который изначально приезжал во Владимир. Им оказался 27-летний житель Московской области. После задержания парень признался, что работу нашел на сайте объявлений, но когда понял, что это за работа, не стал возвращать деньги обманутой женщине и отвез их в условленное место в Москве. На время следствия его отправили под подписку о невыезде.

Расследование уголовного дела по факту особо крупного мошенничества продолжается.