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НовостиОбщество12 августа 2026 12:59

Во Владимирской области утвердили новые меры поддержки участников СВО и их семей

Новые меры поддержки охватывают многие сферы жизни
Виктория СУХОВА
Фото Правительства Владимирской области

Фото Правительства Владимирской области

Губернатор Александр Авдеев подписал указ «О мерах поддержки отдельных категорий граждан». Они относятся к участникам боевых действий с 2014 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, бойцам, которые отражали вооруженное вторжение на приграничные субъекты РФ и членам их семей (в том числе студентам-очникам до 23 лет и детям с инвалидностью), а также родителям и иждивенцам.

Им стали доступны льготы при посещении государственных и муниципальных организаций культуры, физкультуры и спорта, а также выставок, просветительских, спортивных мероприятий. Также документом предусмотрена субсидия на приобретение газового оборудования. Сумма выплаты составляет не менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, бойцы и члены их семей получат содействие приоритетному трудоустройству и профессиональному обучению. Будет оказана поддержка предпринимательской деятельности и по заключению социального контракта.

Нововведения касаются и сферы здравоохранения – это предоставление вне очереди медпомощи и санаторно-курортного лечения, оказание бесплатной психологической и психолого-психотерапевтической помощи. Предусмотрено приоритетное зачислении или перевод из одной государственной или муниципальной образовательной организации в другую. Это касается детских садов и школ, групп продлённого дня.

Эти меры поддержки будут действовать до конца года, следующего за завершением спецоперации. Но для тех, кто стал инвалидом, и для семей погибших они установлены бессрочно.