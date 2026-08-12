Во Владимирской области утвердили новые меры поддержки участников СВО и их семей

Фото Правительства Владимирской области

Губернатор Александр Авдеев подписал указ «О мерах поддержки отдельных категорий граждан». Они относятся к участникам боевых действий с 2014 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, бойцам, которые отражали вооруженное вторжение на приграничные субъекты РФ и членам их семей (в том числе студентам-очникам до 23 лет и детям с инвалидностью), а также родителям и иждивенцам.

Им стали доступны льготы при посещении государственных и муниципальных организаций культуры, физкультуры и спорта, а также выставок, просветительских, спортивных мероприятий. Также документом предусмотрена субсидия на приобретение газового оборудования. Сумма выплаты составляет не менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, бойцы и члены их семей получат содействие приоритетному трудоустройству и профессиональному обучению. Будет оказана поддержка предпринимательской деятельности и по заключению социального контракта.

Нововведения касаются и сферы здравоохранения – это предоставление вне очереди медпомощи и санаторно-курортного лечения, оказание бесплатной психологической и психолого-психотерапевтической помощи. Предусмотрено приоритетное зачислении или перевод из одной государственной или муниципальной образовательной организации в другую. Это касается детских садов и школ, групп продлённого дня.

Эти меры поддержки будут действовать до конца года, следующего за завершением спецоперации. Но для тех, кто стал инвалидом, и для семей погибших они установлены бессрочно.