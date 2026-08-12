Во Владимирской области выявили три очага бешенства

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области продолжают регистрироваться единичные эпизоотические очаги бешенства.

Так, в августе было зарегистрировано три новых очага: в селе Семьинское Юрьев-Польского муниципального округа (у лисицы), в селе Фомиха Камешковского муниципального округа (у домашнего кота), в микрорайоне Лунево во Владимире (у лисицы), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Бешенство — это особо опасная инфекция, которая поражает нервную систему. Если у человека появились симптомы, исход всегда летальный.

Бешенство передается при укусе или попадании слюны больного животного на поврежденную кожу и слизистые. Переносчиками являются бездомные и домашние кошки и собаки, лисы, волки, летучие мыши.

Любое неадекватное поведение животного должно насторожить: животное может быть избыточно агрессивным, угнетённым или подозрительно дружелюбным (лисицы).

При укусе необходимо тщательно промыть рану водой с мылом и срочно обратиться за помощью к врачу. Сегодня полный курс антирабической вакцинации включает 6 инъекций. Первую прививку делают в день обращения, а далее – на 3, 7, 14, 30, 90 сутки после укуса. По показаниям однократно вводят антирабический иммуноглобулин.