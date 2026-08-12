В Собинке местный житель в гостях облил знакомого горючим и поджег

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 30-летний житель Собинки обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью.

По версии следствия, 7 августа текущего года он находился в гостях у приятеля в одном из домов Собинки. Между хозяином и другим гостем случилась ссора, которая через некоторое время прекратилась.

Тем не менее, 30-летний мужчина нашел в доме горючее, облил им ссорившегося с хозяином гостя и поджег его, а затем наблюдал, как тот горит. Тут в комнату вбежал хозяин и потушил пострадавшего, в тяжелом состоянии его увезли в больницу с 70 процентами ожогов тела.

Поджигателя задержали, вину он признал. Ранее он уже был судим за убийство, и сейчас отправлен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.