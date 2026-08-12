Во Владимире снесли аварийный дом на улице Большая Московская

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку исполнения жилищного законодательства, в ходе которой обратила внимание на дом №73 «Б» по улице Большая Московская.

Этот многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, всех жильцов оттуда уже расселили. Однако здание долгое время оставалось стоять на месте, создавая опасность для детей и взрослых.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала снести дом. Суд это требование удовлетворил, и теперь здание больше не существует.