В Судогде экс-начальника головинской колонии приговорили к 7 годам заключения

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Судогодский районный суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику ИК-1, более известной, как женская колония в поселке Головино.

Судом установлено, что 13 октября 2025 года во время обеденного перерыва начальник колонии вышел к штабу учреждения, и там получил через посредника взятку в размере 151 тысяча 999 рублей. Причем 150 тысяч было передано непосредственно деньгами, 600 рублей стоил коньяк и еще 1399 рублей — коробка конфет. Все это передавалось за то, чтобы руководитель ИК-1 перевел одну из осужденных на другую работу.

Однако преступление вскрылось, уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК России по Владимирской области. Свою вину офицер признал.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил экс-начальника ИК-1 к 7 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в десятикратном размере суммы взятки, а именно — 1 миллион 519 тысяч 990 рублей. Кроме того, его лишили права занимать руководящие госдолжности на 3 года, а также лишили специального звания «подполковник внутренней службы». Помимо этого, у бывшего подполковника конфисковали собственно взятку в размере 151 тысяча 999 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.