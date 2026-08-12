В Судогодском округе водитель легковой машины пострадал в ДТП с грузовиком

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 12 августа около 10.25 на 36 километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас», неподалеку от светофора на пересечении с дорогой «Судогда-Лаврово».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 83-летний водитель легкового автомобиля «Рено Аркана» двигался по разгонной полосе в сторону Мурома и решил совершить разворот, в результате чего столкнулся с ехавшим попутно в правой полосе грузовиком «МАН» с бортовым полуприцепом, которым управлял 35-летний шофер.

В результате столкновения «Рено» получил сильные повреждения, и вытаскивать водителя из разбитой машины пришлось подразделению ГУ МЧС России по Владимирской области. Пострадавшего вытащили и на спинальном щите передали бригаде «скорой помощи», которая увезла пожилого мужчину в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.