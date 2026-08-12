Во Владимирской области открылось производство виброизоляционного материала

Фото ООО «ТехноСонус-Центр»

В посёлке Бег Судогодского округа компания «ТехноСонус-Центр» открыла новый цех по выпуску виброизоляционного материала VibroLOCK.

Общий объём инвестиций превысил 120 миллионов рублей, из них 63 миллиона предоставил федеральный Фонд развития промышленности и ещё 7 миллионов рублей – ФРП Владимирской области.

С помощью льготного займа предприятие запустило полноценную линию по производству высококачественных виброизоляционных матов. Эластичный материал на основе синтетического полимера укладывают под фундаменты зданий, оборудование, железнодорожные пути и плавающие полы. Эта продукция – импортозамещающая.

Продукция завода будет применяться при строительстве объектов жилой и коммерческой недвижимости, промышленных предприятий, метро и транспортной инфраструктуры.