В Судогде мужчину похитили на улице и увезли на автомобиле в гараж

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Судогодский районный суд вынес приговор двум местным жителям, обвинявшимся в похищении человека.

Судом установлено, что в январе текущего года один из них решил потребовать долг у человека, который якобы повредил деталь его машины и должен был за это деньги. За помощью мужчина обратился к приятелю, и вечером 11 января они попросили общего с потерпевшим знакомого, чтобы тот отвез их на машине к дому «должника».

Когда автомобиль подъехал, ничего не подозревавший судогодец увидел приятеля и сел в машину, однако на заднем сиденье его поджидали оппоненты. Заметив их, он вырвался и выбежал на улицу, но обидчики догнали жертву и нанесли несколько ударов.

После этого потерпевшего силой посадили назад в машину и увезли в один из гаражей на территории Судогды. Однако очевидцы произошедшего позвонили в полицию, и стражи порядка оперативно задержали всю компанию.

Суд признал обоих судогодцев виновными и приговорил первого к 2 годам 8 месяцам, а второго к 3 годам принудительных работ с отбыванием в исправительном центре. Приговор в законную силу не вступил.