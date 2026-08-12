Во Владимире расследуется дело о невыплате зарплаты работникам общепита

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, директор организации из Владимира, занимающейся ресторанным бизнесом и доставкой продуктов в Москву и Подмосковье, обвиняется в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев из корыстной заинтересованности.

По версии следствия, руководитель компании с ноября 2025 года перестал выплачивать зарплату сотрудникам. В итоге 41 работник не получил денег на общую сумму 3,7 миллиона рублей. Сейчас руководство организации начало платить по долгам, и передало сотрудникам около 1 миллиона рублей, процесс возмещения контролируется следствием.

Расследование уголовного дела началось по результатам прокурорской проверки. Сейчас следователи устанавливают, имелась ли реальная возможность у директора вовремя платить подчиненным зарплату.