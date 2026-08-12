Более 4000 школьников Владимирской области получили временное трудоустройство

Фото ЦОПП Владимирской области.

Кадровый центр «Работа России» и региональный Центр опережающей профессиональной подготовки в рамках проекта «Билет в будущее» создают единое пространство профессионального самоопределения школьников.

В отличие от разовых экскурсий на предприятия и тематических классных часов, данная модель профориентации представляет собой целый комплекс мер по самоопределению школьников среднего и старшего звена. Он помогает школьникам осознанно выбрать будущую профессию: познакомить их с разными направлениями трудовой деятельности, связать школьные предметы с реальной работой, подсказать, какое учебное заведение лучше всего подойдет выпускнику школы.

В течение минувшего учебного года профориентационными мероприятиями были охвачены все 300 школ Владимирской области, а это 68 тысяч учащихся. Почти 59 тысяч из них уже зарегистрированы на цифровых платформах, и около 24 тысяч школьников посетили профтуры на предприятиях региона. Официальное временное трудоустройство получили более 4000 учащихся, в том числе и на промышленных предприятиях.

Желающим присоединиться к проекту можно обратиться в ближайший территориальный филиал Кадрового центра «Работа России», позвонить по телефону единого контакт-центра - 8(4922)77-33-03 или зарегистрироваться на платформе «Билет в будущее».