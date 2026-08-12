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НовостиОбщество12 августа 2026 6:58

В Киржаче по решению суда наведут порядок на свалке в деревне Храпки

Недостатки обнаружили сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора и Роспотребнадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях Киржачский районный суд рассмотрел иск, поданный природоохранным прокурором о приведении в нормативное состояние мусороперегрузочной станции в деревне Храпки Киржачского округа.

Ранее природоохранная прокуратура совместно со специалистами Верхне-Волжского межрегионального Управления Роспоироднадзора и Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проверила данную станцию.

В ходе проверки обнаружилось, что мусор там сваливают под открытым небом, так что они не защищены ни от ветров, ни от дождей и снега. Кроме того, в отдельных местах отходы лежали прямо на почве, что может стать причиной ее загрязнения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, так что теперь объект должны привести в порядок. Кроме того, на МБУ «Благоустройство», которое эксплуатирует эту мусороперегрузку, был составлен административный протокол за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов. Организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.