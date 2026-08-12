В Суздале на ультратрейле установили рекорд России по количеству участников

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Организаторы известного в России фестиваля по трейлраннингу Golden Ring Ultra-Trail 100 поделились радостной новостью в своих социальных сетях - они установили рекорд России по числу участников. В течение трех дней в Суздале приняли участие в соревнованиях более 10 тысяч спортсменов из 17 стран мира.

Фестиваль проходил с 24 по 26 июля, но некоторые результаты появились сейчас. Помимо информации о рекорде, организаторы фестиваля поделились еще рядом интересных цифр с соревнований. Так в главном ультрамарафоне Т100 (длина более 109 километров) стартовало 1136 бегунов, сошло с дистанции 212 человек. Также организаторы отметили, что растет число девушек, принимающих участие в соревнованиях. В этом году процент девушек, вошедших в ТОП-100 на трёх дистанциях был таким:

- Т100 – 8%;

- Т80 – 13%;

- Т50 – 6%.

Напомним, что участники бегут по пересеченной местности, полям, лесам и бродам мимо древних исторических памятников. Естественно в таких условиях нужно много воды и питательных элементов. И организаторы фестиваля подготовились. Одной только питьевой воды для обеспечения гонки заготовили более 35 000 литров. Также в течение трех дней пошли в дело 30 кг изотоника, 2,8 тонны колы, полтонны чая, более 3 тонн арбузов, 880 кл апельсинов и 800 кг бананов. Также спортсмены скушали 900 штук доширака, 100 литров бульона, 94 банки Нутеллы, 525 пирожков и 200 початков вареной кукурузы.