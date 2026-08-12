В Суздале водителя дважды за две недели задержали за рулем в пьяном виде

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа утвердило обвинительное заключение и направило на рассмотрение в суд уголовное дело по факту повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

По версии следствия, 20 апреля текущего года местный житель был остановлен на автомобиле сотрудниками Госавтоинспекции. Оказалось, что за руль он сел пьяным, в связи с чем был лишен прав на полтора года и оштрафован на 45 тысяч рублей.

Это обстоятельство не помешало мужчине уже через две недели вновь оказаться за рулем нетрезвым. Так, вечером 4 мая после распития алкоголя он сел на электросамокат, имеющий достаточную мощность для того, чтобы на него требовалось водительское удостоверение, и вновь поехал по улицам Суздаля. Самокатчика снова остановили инспекторы ГАИ, которые снова зафиксировали его нетрезвое состояние.

Самокат в ходе дознания арестован, сам мужчина вину признал. Уголовное дело предстоит рассматривать Суздальскому районному суду.