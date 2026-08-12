Во Владимирской области вырос объем выдачи ипотеки

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За первое полугодие жители Владимирской области оформили ипотеку на 13,4 миллиарда рублей. Объем выданных кредитов превысил показатель аналогичного периода прошлого года в полтора раза.

На покупку квартир на вторичном рынке банки выдали 2773 кредита на 8,3 миллиарда рублей — это вдвое больше, чем годом ранее. При этом на рынке новостроек за шесть месяцев было оформлено 926 кредитных договоров на 5,2 миллиарда рублей, что на 2 процента меньше прошлогоднего результата.

По словам управляющего владимирским отделением Банка России Татьяны Сидоровой, в конце июня заметно вырос интерес к «Семейной ипотеке», что связано с ожиданием изменения условий программы. Однако вступление в силу изменений перенесли на более поздний срок.

В среднем жители области брали в ипотеку 3,6 миллиона рублей на 24 года. Средний срок кредитования сократился более чем на год.

За год ипотечный портфель увеличился на 7,3 процента. На 1 июля 2026 года владимирцы были должны банкам по ипотеке 121,6 миллиардов рублей.