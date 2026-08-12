Во Владимирской области объявлена беспилотная опасность

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения, 12 августа в 6.34 была объявлена беспилотная опасность.

В связи с этим жителям и гостям региона рекомендуется оставаться в помещении и не подходить к окнам, либо найти укрытие. Если тревожное сообщение застало вас на улице, лучше всего укрыться в ближайшем здании, либо в подземном переходе либо паркинге.

Власти напомнили о запрете съемки беспилотных летательных аппаратов и работы ПВО. В случае обнаружения обломков беспилотника следует немедленно сообщить о бэтом по телефону «112».