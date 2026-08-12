Владимирцы смогут увидеть солнечное затмение и поток Персеиды

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12 августа после 20 часов жители Владимирской области смогут увидеть солнечное затмение. Оно будет длиться девять минут. Чтобы его увидеть, необходима ясная погода и открытый горизонт.

Кроме того, в ночь на 13 августа - максимум метеорного потока Персеиды. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, оставленных на орбите кометой Свифта-Туттля. Попадая в земную атмосферу, мельчайшие пылинки нагреваются, вспыхивают, и мы видим метеор. Условия наблюдения Персеид в этом году благоприятны, так как Луна не видна.

Персеиды обычно активны в течение трех-четырех дней до и после своего максимума. Поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро — в северо-восточном направлении и высоко над горизонтом.