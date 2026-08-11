В Гороховце после вмешательства прокуратуры отремонтировали разбитую дорогу

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого округа совместно с местным отделом Госавтоинспекции провела проверку по обращению, ранее поступившему в ходе личного приема у заместителя прокурора региона Евгения Ортикова.

Местные жители рассказали о плохом состоянии дороги по улице Садовая города Гороховца. Проверка показала, что на проезжей части действительно имелось множество выбоин, превышавших допустимые нормативы.

По результатам проверки на ответственного за состояние дороги чиновника оштрафовали на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Также надзорное ведомство направило в суд иск, в котором потребовало от балансодержателя привести дорогу на улице Садовой в порядок. Суд это требование удовлетворил и сейчас дорогу отремонтировали.