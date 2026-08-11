Во Владимире владелец разбитой BMW обвинен в мошенничестве на страховке

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 42-летний житель областного центра обвиняется в особо крупном мошенничестве в сфере страхования.

По версии следствия, в 2025 году владелец кроссовера BMW X6 заключил договор комплексного страхования со страховой фирмой на сумму до 15 миллионов рублей.

Согласно договору, к вождению автомобиля допущен был только сам хозяин, однако случилось так, что в апреле текущего года на 10 километре западного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга» случилось ДТП, в результате которого BMW оказалась серьезно разбита.

Однако в момент аварии за рулем находился сын хозяина иномарки, поэтому рассчитывать на выплату он не мог. Тогда мужчина изготовил и принес в страховую компанию «липовые» документы, свидетельствующие, что за рулем машины находился он. В итоге ему выплатили 13 миллионов рублей.

Когда обман вскрылся, мужчина признал вину и вернул страховой компании все деньги. Сейчас хозяин иномарки находится под домашним арестом. Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ.