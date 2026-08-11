Во владимирском полумарафоне примут участие больше 2 тысяч человек

фото Министерства спорта Владимирской области

16 августа во Владимире уже в десятый раз состоится полумарафон "Золотые ворота". Маршрут пролегает через исторический центр города с его уникальными средневековыми памятниками архитектуры.

Участникам предлагают семь дистанций в зависимости от возраста и возможностей: 21,1 километра, 10 километров, 5 километров, 3 километра, 1 километр, а также 600 и 300 метров.

В этом году на старт выйдут около 2200 бегунов из разных уголков страны.

Стартовый городок будет располагаться на Театральной площади. Торжественное открытие состоится в 9.00, начало выдачи стартовых пакетов в 7.30.