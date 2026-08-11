В жилом районе Сновицы-Веризино появится новая дорога с тротуаром

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11 августа был заключен муниципальный контракт на 1 этап строительства дороги в жилом районе Сновицы-Веризино. Единственным участником, заявившимся на торги, стала компания «КАПДОРСТРОЙ-НН». Стоимость работ составит 105,3 миллиона рублей.

Запланировано строительство автомобильной дороги протяженностью 0,401 км по ул. Фалалеевской с устройством тротуаров, наружного освещения, ливневой канализации, заездов к земельным участкам до границ красных линий, остановочных пунктов общественного транспорта, озеленения территории в границах красных линий.

Подрядчик планирует начать работы в ближайшее время. Согласно условиям контракта работы должны быть закончены до конца ноября текущего года.