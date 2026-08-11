Ремонтировать тротуары в центре Владимира будет компания ДСК "Автобан"

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Власти Владимира заключил контракт на ремонт тротуаров на части улиц Большой Московской, Гагарина и Соборной площади. Победителем торгов стала компания ДСК "Автобан". Стоимость работ составит 158,5 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит заменить бетонную плитку на гранитную, отремонтировать асфальтовое покрытие, установить новые бортовые камни и стальные люки.

Сейчас идет процесс организации строительной площадки, в том числе размещения бытовок и организации мест для складирования строительных материалов.

Подрядчик планирует начать работы в ближайшее время с пересечения ул. Большой Московской и ул. Летне-Перевозинской до пересечения ул. Большой Московской и ул. Спасская.

Согласно условиям контракта работы должны быть закончены до середины ноября текущего года.

В настоящее время организована работа по заключения контракта с ООО «Альтер» на осуществление строительного контроля за ремонтными работами.