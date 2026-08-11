Три города Владимирской области получат федеральные средства на благоустройство

Фото: Минстрой РФ

10 августа состоялось награждение победителей XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В соревновании участвуют населённые пункты с числом жителей до 300 тысяч человек. В этом году на конкурс заявились 64 региона, которые представили 435 проектов. Среди них 10 – из Владимирской области.

От 33-региона в числе победителей оказались три проекта: «Площадь Победы – память народа» (округ Муром), «Площадь Единства. Проект комплексного благоустройства Советской площади, г. Петушки» и «Парк им. 950-летия Суздаля. «Центральная часть». На их реализацию регион получит 265,9 миллионов рублей из федерального бюджета.

Всего с 2018 по 2025 год победителями в разных номинация Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 22 проекта Владимирской области.